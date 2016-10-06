У Бельгії чоловік скоїв напад на поліцейських, є постраждалі /

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Після нападу чоловік намагався утекти, та за кілька кварталів вже інший патруль його таки затримав. Хоча і тут нападник відзначився - одному із правоохоронців зламав носа. Поліції довелося застосувати зброю й вистрелити чоловікові у ногу.

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Зловмисником виявився 33-річний громадянин Бельгії на ім'я Ішам. Слідство вже назвало напад "терористичною атакою".

Вчора ж уранці в Брюсселі через хибне повідомлення про вибухівку довелося евакуювати Північний вокзал. Чи пов'язані обидва випадки – не відомо.