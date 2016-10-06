Пішли в рознос: Росія пригрозила збивати будь-які непізнані об'єкти над Сирією

Про це заявив офіційний представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передають "РИА Новости".

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"Нагадаю американським "стратегам", що повітряне прикриття російських військових баз в Хмеймімі й Тартусі здійснюється зенітними ракетними системами С-400 і С-300, радіус дії яких може стати сюрпризом для будь-яких невпізнаних літаючих об'єктів", — заявив Конашенков.

Тут же він підкреслив, що у бойових розрахунків російських комплексів ППО "навряд чи буде часу на з'ясування по "прямій лінії" (із США - УНІАН) точної програми польоту ракет і приналежності їх носіїв".

"А всі ілюзії дилетантів про існування літаків —"невидимок" можуть зіткнутися з прикрою реальністю", — заявляє спікер російського Міноборони.

У Москві подібні загрози, як і розгортання комплексів С-300, виправдовують ударом коаліції по сирійським військам в Дейр ез-Зорі і необхідністю захищати своїх військових у Сирії.