Росія визнала, що під час своєї "миротворчої" операції Сирія стала полігоном для випробувань

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він повідомив під час військово-технічної конференції.

«За цей час вдалося стабілізувати ситуацію в країні, звільнити значну частину її території від бандформувань міжнародних терористів, налагодити роботу російського центру з примирення ворогуючих сторін», – сказав Шойгу.

Він зазначив, що під час операції Повітряно-космічні сили РФ завдавали ударів по місцях скупчення бойовиків і їх інфраструктури, здійснювали доставку гуманітарних вантажів сирійським громадянам, вирішували інші, не менш важливі завдання.

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«Отримано практичний досвід стрільб високоточною зброєю великої дальності з надводних кораблів і підводних човнів з акваторій Каспійського і Середземного морів», – наголосив глава відомства.

Він також нагадав, що літаки стратегічної авіації в реальній бойовій обстановці вперше застосували нові ракети повітряного базування «Х-101» з дальністю дії до 4,5 тис. кілометрів.

«Багато сучасних вітчизняних зразків озброєння пройшли перевірку в складних умовах пустельної місцевості і загалом показали свою надійність і ефективність», – заявив Шойгу.

Міністр оборони зазначив, що в даний час підприємствами оборонно-промислового комплексу створюється перспективне озброєння, яке надійде у війська в найближчому майбутньому.

«Важливо, аби при розробці нових зразків, а також при експлуатації наявної техніки враховувався сирійський досвід», – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Кремлі у річницю операції в Сирії заявили, що термін її проведення з самого початку не визначався.

30 вересня 2015 року Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Путіна дав згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачувала Росію в тому, що її літаки атакують у Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.