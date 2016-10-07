У ЄС почала працювати спільна прикордонна служба

Вона має посилити можливості ЄС контролювати наплив біженців і краще захищати зовнішні кордони Євросоюзу, повідомляє Радіо Свобода.

Це агентство буде мати в розпорядженні 1000 прикордонників із країн-членів ЄС і ще 1500 працівників у резерві, а також технічне обладнання, щоб мати змогу оперативно приходити на допомогу країнам, що потребують її.

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Нова структура прийшла на заміну попередньому прикордонному агентству ЄС, відомому як FRONTEX, що мало значно менші можливості й повноваження.

Церемонія початку роботи Європейської прикордонної і берегової охорони відбулася в Болгарії, на її кордоні з Туреччиною. Ця країна, серед інших у Євросоюзі, зазнала напливу біженців.