Міноборони Польщі відреагувало на повідомлення про перекидання російських "Іскандерів" у Калінінградську область

"Останні дії Росії викликають велику стурбованість. Ми беремо до уваги всі звіти, в тому числі ті, які говорять про можливу наявність ракет "Іскандер", в тому числі в Калінінградській області", - цитує Польське радіо міністра оборони Польщі Антоні Мацеревича.

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За його словами, підконтрольне йому відомство протягом тривалого часу контролює такі переміщення та у співпраці з партнерами, готове забезпечувати безпеку Польщі та союзних країн.

Як повідомляв УНІАН, в американській розвідці підтвердили, що Росія перекидає ракетний комплекс "Іскандер" в Калінінград, прикордонну з Литвою і Польщею територію.

Раніше таку інформацію розповсюдили естонські ЗМІ.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.