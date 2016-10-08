РФ перекидає ракетний комплекс "Іскандер" до прикордонної з Литвою та Польщею території - розвідка США

Про це Reuters заявив представник розвідки США, підтверджуючи інформацію естонських ЗМІ.

Він вважає, що причини, через які Москва перекидає комплекс, можуть бути "безневинними".

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"Вони (РФ - Ред.) перекидали таку систему до Калінінграда у 2014-му році для військових навчань. Це також може бути політичним жестом, демонстрацією сили, щоб показати невдоволення НАТО", - зазначив представник американської розвідки.

Раніше естонські ЗМІ писали, що під виглядом логістичних навчань Балтійський флот РФ перекидає в Калінінградську область оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.