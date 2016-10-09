У Німеччині усі школи планують обладнати комп'ютерами та Wi-Fi

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому сьогодні, передає Deutsche Welle.

За її словами, між федеральним урядом та землями, в компетенції яких у Німеччині перебуває сфера освіти, буде укладено "цифровий пакт".

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Відповідно до "пакту", який буде представлено в середу, 12 жовтня, федеральний уряд повинен забезпечити виділення на цей проект близько 5 млрд євро до 2021 року.

Уряди земель в обмін на фінансову підтримку повинні взяти на себе зобов'язання щодо впровадження "цифрової освіти".