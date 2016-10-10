"Нас ледь не знищили": французька компанія повідомила про російські кібератаки в день відкриття її телеканалу

Про це заявив гендиректор компанії Ів Біго, повідомляє Русская служба ВВС.

За його словами, від знищення TV5Monde врятував щасливий збіг. Атака сталася 8 квітня - в цей день був запущений новий телеканал компанії, через що технічні фахівці засиділися в офісі допізна і змогли оперативно відреагувати.

За його словами, один з фахівців компанії зміг з'ясувати, на який саме комп'ютер здійснено атаку. Потім його відключили від інтернету, зумівши таким чином усунути загрозу.

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Спочатку за атаку взяв на себе відповідальність ІДІЛ. Проте пізніше розслідування показало, що за атакою може стояти група російських хакерів APT28.

Мотиви хакерів, за словами директора, залишаються невідомими. Метою хакерів не було шпигунство, а саме знищення телекомпанії.

Наслідки для телекомпанії були дуже серйозними. Вона була змушена знову використовувати факси, оскільки електронні поштові скриньки не працювали. На підключення до інтернету пішли місяці. Компанія в перший рік витратила близько $5,6 млн, а в 2016 році близько $3,4 млн на заходи з безпеки.