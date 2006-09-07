Ющенко і Алієв підписали Спільну декларацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час візиту до Азербайджану підписав з Президентом цієї країни Ільхамом АЛІЄВИМ Спільну декларацію.

Як передає азербайджанське інформагентство «Тренд», крім цього, було підписано 6 міждержавних документів:

- Угода про співпрацю між HАК «Hафтогаз України» і Держнафтокомпанією Азербайджану;

- Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Міністерством екології і природних ресурсів Азербайджану про співпрацю в галузі радіаційної безпеки;

- Угода між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства Азербайджану про співпрацю в галузі державних досліджень і охорони сортів рослин;

- Угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Азербайджану про «Міжнародні комбіновані вантажні перевезення»;

- Угода між Міністерствами закордонних справ України і Азербайджану «Про підготовку дипломатичних співробітників»;

- Угода між Кабінетом Міністрів України і урядом Азербайджану про співпрацю у сфері охорони навколишнього середовища.