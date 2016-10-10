Єгипет проявив свою "тверду" позицію: ніяких російських баз тут не буде
18:55, 10 жовтня 2016Світ
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Офіційний представник адміністрації президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі Аля Юсеф спростував інформацію про можливе розміщення російської військової бази в Єгипті.
Єгипет спростував повідомлення про розміщення російської військової бази / fb.ru
Про це повідомляє РБК з посиланням на єгипетське видання Youm7.
«Це не відповідає дійсності, Єгипет має тверду позицію, яка заперечує створення іноземних військових баз на своїй території», - повідомив Юсеф.
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Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомляла, що Росія веде переговори з Єгиптом про здачу їй в оренду декількох військових об'єктів, у тому числі військово-повітряної бази.
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