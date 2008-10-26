Буш достроково проголосував за “свого” кандидата в президенти США

У п`ятницю, 24 жовтня, президент США Джордж Буш і його дружина Лора Буш у Вашингтоні достроково проголосували на президентських виборах, які пройдуть по всій країні 4 листопада, повідомила Лента.руз посиланням на Associated Press. За інформацією прес-служби Білого дому, вони віддали свої голоси за кандидата-республіканця Джона Маккейна.

На відміну від попередніх президентських виборів, зараз подружжя не відправилося до штату Техас, де вони зареєстровані як виборці. Прес-секретар Білого дому Дана Періно повідомила, що їхні заповнені бюлетені відправлені до Техасу поштою. Очікується, що в день виборів Джордж Буш спостерігатиме за ходом голосування з Вашингтона.