У англійців свої свідчення світової кризи - пивні

Обсяги продажу пива у Великій Британії продовжують різко скорочуватися внаслідок фінансової кризи і високих податків, заявили в своїй доповіді фахівці Британської асоціації пива і пабів (British Beer and Pub Association, BBPA).

За даними, представленими асоціацією, в третьому кварталі поточного року продажі пива в країні впали на 7,2%, в порівнянні з тим же періодом 2007 року. Ці цифри еквівалентні зниженню продаж на 1,8 мільйона пінт щодня (пінта відповідає, приблизно, 0,57 літра). У барах, пабах і ресторанах падіння попиту ще помітніше - на 8,1%, а ось в супермаркетах пива стали купувати лише на 6% менше. Хоч і це для Британії немало, передає РІА Новости.

"Падіння продажів пива, що прискорюється, є чітким знаком погіршень в економіці, тривожного настрою людей і зниження споживчих витрат, - заявив глава ВВРА Роб ХЕЙВОРД. - Зниження попиту на пиво разом з рекордними темпами закриття пабів - приблизно п`ять в день - свідчать про проблеми, що уразили всю економіку".

Не забувають фахівці і про роль високих податків. "Будь-який розумний діагноз покаже, що свій внесок сюди також внесло збільшення акцизів на пиво на 9%", - говорить керівник ВВРА.

Щоб не посилювати ситуацію, Британська асоціація пива і пабів закликала уряд Великої Британії переглянути позицію по оподаткуванню пивоварної продукції.