Бурджанадзе вирішила створити опозиційну Саакашвілі партію

Колишня голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ вирішила створити опозиційну владі країни політичну партію "Демократичний рух - Єдина Грузія".

Про це вона заявила журналістам, передає ІТАР-ТАСС.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ повідомила, що "установчий з`їзд партії відбудеться 23 листопада - в день п`ятої річниці "революції троянд". За її словами, "вибір цієї дати для проведення з`їзду не випадковий". "Я залишаюся вірною тим обіцянкам, які 2003 року дали народу лідери "революції троянд" - вони обіцяли розвиток демократії. На жаль, натомість до п`ятої річниці революції ми бачимо реальну спробу встановити авторитарне правління в країні", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

За її словами, створювана нею партія "буде заснована на ідеях єдності та цілісності Грузії, збереження самобутності народних традицій і на євроатлантичних цінностях".