"Неустрашимый" нарешті дійшов до берегів Сомалі

Російський сторожовий корабель "Неустрашимый" приступив до виконання бойових завдань в районі Африканського Рогу. Про це з посиланням на службу інформації і громадських зв`язків Військово-морського флоту РФ повідомляє РБК.

Нагадаємо, що сторожовий корабель "Неустрашимый" Балтійського флоту РФ ще 26 вересня вирушив до берегів Сомалі, де пірати за день до цього захопили українське судно Faina. Тоді головком ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький заявив, що Росія "найближчим часом" планує направити до берегів Сомалі декілька бойових кораблів для боротьби з морським піратством.

У ВМФ відзначили, що "Неустрашимый" приступив до виконання завдань навіть раніше намічених термінів. "При необхідності корабель також зможе взяти участь у спільних операціях проти піратів разом з кораблями Військово-Морських сил іноземних держав", - додали у ВМФ.

"Неустрашимый" - багатоцільовий корабель, що забезпечує оборону оперативного з`єднання кораблів. Головне його завдання - знищення кораблів і підводних човнів супротивника і забезпечення протичовнової, протиповітряної і протикорабельної оборони з`єднань кораблів і суден.