Українському морякові пірати дали поговорити з матір'ю

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА зв’язалася телефоном з 21-річним українським моряком Олександром ЗАВОРОТНЮКОМ, який перебуває на захопленому сомалійськими піратами грецькому судні "Капітан Стефанос".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини, для О.ЗАВОРОТНЮКА це був перший зв’язок з Україною з часу захоплення судна 21 вересня 2008 року.

Полонений повідомив, що з ним усе гаразд, на судні достатньо їжі, хоча стан здоров’я членів екіпажу, який складається з 17 філіпінців, одного китайця й одного українця, не дуже добрий. Моряки сподіваються, що переговори грецького судновласника, які йдуть дуже інтенсивно, завершаться протягом 10-15 днів їхнім звільненням.

Н.КАРПАЧОВА відкрила провадження про захист права на життя громадянина України О.ЗАВОРОТНЮКА з моменту звернення його матері Інни ЗАВОРОТНЮК, мешканки Одеської області, яка не мала жодної інформації про долю свого зниклого сина.

“Після дзвінка Уповноваженого з прав людини на судно О.ЗАВОРОТНЮК зміг сьогодні вранці сам зателефонувати своїй мамі, яка нарешті почула голос єдиного сина”, – йдеться у повідомленні омбудсмана.