Постпред РФ в ООН охарактеризував нинішні відносини Росії та США, згадав війну Судного дня
03:44, 16 жовтня 2016Світ
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Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін назвав відносини між США і Росією "найгіршими з часів війни Судного дня" у 1973 році.
Чуркін: Відносини між РФ і США найгірші з часів війни Судного дня / REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.
"Загальна ситуація досить погана, думаю, наразі найгірша з 1973 року", - заявив Чуркін.
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Також він наголосив, що незважаючи на "серйозні відмінності", як у питанні Сирії, наприклад, США та Росія продовжують разом працювати над іншими проблемами.
Постпред РФ при ООН переконаний, що до таких відносин між США та Росією призвів "ланцюжок подій".
Війна Судного дня — збройний конфлікт між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого. Розпочалася 6 жовтня 1973 року арабськими країнами, закінчилася через 18 діб.
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