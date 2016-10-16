Постпред РФ в ООН охарактеризував нинішні відносини Росії та США, згадав війну Судного дня

Про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

"Загальна ситуація досить погана, думаю, наразі найгірша з 1973 року", - заявив Чуркін.

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Також він наголосив, що незважаючи на "серйозні відмінності", як у питанні Сирії, наприклад, США та Росія продовжують разом працювати над іншими проблемами.

Постпред РФ при ООН переконаний, що до таких відносин між США та Росією призвів "ланцюжок подій".

Війна Судного дня — збройний конфлікт між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого. Розпочалася 6 жовтня 1973 року арабськими країнами, закінчилася через 18 діб.