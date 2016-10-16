У Туреччині смертник підірвав себе під час поліцейської спецоперації: є загиблі та поранені
15:52, 16 жовтня 2016Світ
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Вибух прогримів в Газіантепі на півдні Туреччини в 40 кілометрах від сирійського кордону.
Вибух у Туреччині / REUTERS
Внаслідок вибуху загинули три людини, щонайменше вісім були поранені. Четверо поранених – сирійці, решта – поліцейські. Про це пише Reuters.
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Джерела в турецькій службі безпеки вважають, що один з чоловіків, які знаходилися в будівлі, підірвав себе.
Поліцейські переслідували машину, яка, ймовірно, перевозила вибухівку в будинок, де жили кілька вихідців із Сирії. Інцидент стався під час обшуку.
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