У Туреччині смертник підірвав себе під час поліцейської спецоперації: є загиблі та поранені

Внаслідок вибуху загинули три людини, щонайменше вісім були поранені. Четверо поранених – сирійці, решта – поліцейські. Про це пише Reuters.

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Джерела в турецькій службі безпеки вважають, що один з чоловіків, які знаходилися в будівлі, підірвав себе.

Поліцейські переслідували машину, яка, ймовірно, перевозила вибухівку в будинок, де жили кілька вихідців із Сирії. Інцидент стався під час обшуку.