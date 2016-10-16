Путін: США створюють з Росії образ ворога, щоб відволікти населення від "невирішених проблем"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив журналістам за підсумками саміту БРІКС в Гоа.

"Я просто кажу про те, що проблем багато (у США – УНІАН), і в цих умовах дуже багато вдаються до напрацьованій системі відволікти увагу виборця від своїх власних проблем. У даному разі, на мій погляд, ми це спостерігаємо. Як це зробити? Може, наприклад, створити образ ворога і об'єднати націю у боротьбі з цим ворогом. Образ ворога у вигляді Ірану й іранської ядерної загрози був не дуже ефективним. У випадку з Росією це цікавіше. На мій погляд, ця карта активно зараз і розігрується", - сказав Путін.

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За його словами, погано, що, виходячи з внутрішньополітичних поточних проблем "у жертву приносяться російсько-американські відносини", це руйнує міжнародні відносини в цілому.

Він сподівається, що коли пройдуть ці дебати, цей складний період внутрішньополітичного життя в самих Штатах, будуть шанси відновити відносини між Росією і США.

Путін вважає, що в умовах передвиборчої кампанії будь-яка діюча влада дивиться, як вибудувати тактику передвиборчої кампанії, і у будь-якої влади, особливо тієї, яка йде на вибори, завжди існують проблеми невирішених питань. Адже їм потрібно показати, пояснити своєму населенню, виборцям, чому не зроблено те або це.

"У Штатах таких проблем дуже багато, їх вистачає. Це хоч і провідна економіка світу, велика держава, поза сумнівами, але невирішених проблем багато. Наприклад, величезний державний борг – це міна сповільненої дії і для економіки самих Сполучених Штатів, і для світової фінансової системи. Ніхто не знає, що з цим робити. Девальвувати в майбутньому чи щось іще? А що? Відповіді немає. Це просто для прикладу", - сказав Путін.