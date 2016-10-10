У США відбувся другий раунд передвиборних дебатів між Клінтон і Трампом (повне відео)

Другий раунд дебатів проходив у форматі town hall у Вашингтонському університеті Сент-Луїса. Кандидати спілкуються з невеликою аудиторією виборців.

Політики не стали тиснути один одному руки перед початком других дебатів. Вони вийшли на сцену одночасно, привітали присутніх в залі аудиторію і не стали підходити один до одного, щоб привітатися рукостисканням.

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Телевізійні дебати між кандидатами в президенти США почалися з питання про рольові моделі і тут же перейшли на обговорення скандалу з відеозаписом 2005 року, на якій Трамп, зокрема, хвалиться тим, як він "затискав" жінок, цілував їх і хапав за інтимні місця, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Бізнесмен-кандидат заявив, що журналісти неправильно зрозуміли його вибачення: у п'ятницю республіканець відзначив, що його слова були "жартом з роздягальні".

Клінтон відповіла, що Трамп - перший кандидат, чия відповідність посаді президента викликає у неї сумніви.

Демократка пригадала республіканцеві сексизм, склочництва і "здатність ображати кого завгодно".

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Трамп заявив, що екс-президент Білл Клінтон "робив куди гірші речі" і чіплявся до жінок на регулярній основі, помітивши, що Хілларі повинна засоромитися своїх ремарок.

Ще однією гострою темою других дебатів кандидатів у президенти США стало питання про використання електронної пошти Хілларі Клінтон під час перебування її держсекретарем США.

Дональд Трамп заявив, що в разі обрання дасть вказівку прокуратурі перевірити електронну пошту Клінтон.

Багато аналітиків заявили, що відеозапис знижує шанси Трампа на перемогу.

Ці дебати відрізняються від попередньої і подальшої пікіровок своєю інтерактивністю: половина питань надійшла від аудиторії, що сидить перед політиками.

Попередня зустріч між політиками проходила у форматі шести 15-хвилинних тематичних секцій. За такою ж схемою будуть проходити треті й останні дебати між кандидатами.