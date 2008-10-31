У МЗС Росії нарахували аж 50 тисяч потенційних переселенців

МЗС РФ зареєстрував 50 тис. потенційних переселенців із країн ближнього і далекого зарубіжжя до Росії.

Про це в інтерв`ю «Российской газете» (номер від 30 жовтня 2008 року) заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ.

«На сьогоднішній день дипломатичними і консульськими представництвами Росії за кордоном зареєстровано близько 50 тисяч потенційних переселенців», - сказав С.ЛАВРОВ.

Водночас він зазначив, що неможливо точно визначити кількість росіян, які бажають повернутися на історичну Батьківщину.

За його словами, після завершення необхідних внутрішньодержавних процедур наприкінці минулого року Росія приступила до практичної реалізації другого етапу Державної програми – сприяння переселенню співвітчизників із ближнього і далекого зарубіжжя. Станом на сьогодні до Російської Федерації в`їхало більш як 6 тис. учасників програми і членів їхніх сімей.

«Про що свідчать ці цифри? З одного боку, про те, що переїзд, тим більше всією сім`єю, – справа непроста. Часто люди вимушені підстроюватися під сільськогосподарський сезон, під початок навчального року і т.п. Водночас виявилася необхідність коригування програми, створення більш комфортних умов для потенційних переселенців, істотного підвищення привабливості регіональних програм переселення, особливо в частині гарантій житлового облаштування, збільшення розміру виплачуваної переселенцям підйомної допомоги, відкриття нових каналів входження до Державної програми на додаток до тих, що вже діють», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він також зазначив, що взятий Росією курс на підтримку співвітчизників, на забезпечення умов для повернення тих, хто цього хоче, розрахований на довгострокову перспективу і послідовно втілюватиметься в життя.