Італійка 26 років не виходила з дому, бо смертельно боялася мікробів

Недовірлива мешканка італійського міста Мачерата, яке розташоване в області Марке, 26 років не виходила з дому, оскільки смертельно боялася мікробів. Про цей випадок розповіли журналістам місцеві власті.

Зараз цій жінці 56 років, а в самовільне ув`язнення вона пішла, коли їй було тридцять. І коли б не її брат, який, зневірившись умовляти сестру повернутися до нормального життя, звернувся по допомогу до властей, то жінка, можливо, так і залишилася б "замурованою" у власній квартирі до кінця своїх днів.

Мер міста видав спеціальну ухвалу, згідно якій жінка повинна була пройти примусове медичне обстеження. Забирати її з дому приїхала поліція і "швидка допомога", які негайно доставили недовірливу мешканку Мачерати в лікарню.

Медики пообіцяли синьйорі, що зроблять усе можливе, щоб смертельно небезпечні мікроби їй не зашкодили.

РІА "Новости"