Приїзд Мадонни до Москви відклали

Приїзд Мадонни до Москви переноситься на один день, передає радіостанція "Эхо Москвы". Організатори концерту повідомили, що співачка з`явиться у російській столиці не в неділю, як очікувалося, а у понеділок.

Мадонна прилетить своїм приватним літаком. Де вона буде жити, залишається невідомим.

Концерт Мадонни повинен відбутися 12 вересня в "Лужниках". За словами організаторів концерту, на стадіоні завершуються роботи з монтажу сцени і обладнання.

У суботу в касах "Лужників" почався продаж квитків на концерт, а також обмін квитків, проданих раніше на майданчик на Воробйових горах.

Мадонна виступить з єдиним концертом у Москві в рамках свого гастрольного турне Confessions Tour. Спочатку шоу планувалося провести 11 вересня на Воробйових горах, проте столична влада поставила вимогу вибрати інший майданчик.

Лента.ру