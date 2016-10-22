53 людини загинули в Камеруні внаслідок аварії переповненого поїзда

Поїзд прямував зі столиці країни Яунди в місто Дуала, повідомляє Associated Press.

В результаті інциденту, який стався біля невеликого міста Есека, що в 120 кілометрах від столиці, травми отримали близько 300 осіб.

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Залізничні чиновники в інтерв'ю державному радіо повідомили, що поїзд перевозив 1300 пасажирів замість звичних 600.

Зазначається, що до нещасного випадку призвели проливні дощі, які йшли в цьому районі напередодні, і викликали зсуви вздовж залізниці.

Як додає Бі-Бі-Сі, автомобільне сполучення між двома найбільшими містами країни на даний час перерване через руйнування мосту. Тому, поїзд був переповнений і йшов з додатковими причепними вагонами.