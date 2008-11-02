Російські мільярдери активно скуповують узбережжя Чорногорії

Російські мільярдери, незважаючи на глобальну фінансову кризу, активно скуповують курортне узбережжя Чорногорії, пише газета The New York Times.

За останні декілька років Чорногорія в очах російських інвесторів стала модною альтернативою відомим курортам на півдні Франції і на узбережжі Туреччини.

"Валізи валюти" і яхти класу люкс продовжують прибувати в ідилічне місто Будва на Адріатичному морі, через що Чорногорія вже дістала прізвисько "Москва-на-морі". Один з проектів вартістю 310 мільйонів доларів передбачає будівництво в Будві на російські гроші 27-поверхового готелю, вілл класу люкс, стоянок для яхт і розважального аквапарку.

Виданню стало відомо, що комплекс кондомінімумів класу люкс куплений в Чорногорії керівними особами російських компаній "Газпром", "Лукойл" і "ВТБ". Ціна за метр комплексу складала 10 тисяч 400 доларів і російські покупці заплатили "вперед і готівкою".

"Незважаючи на кризу гроші продовжують надходити", - сказав один з крупних російських інвесторів В’ячеслав Лейбман. Молодий мільйонер з Mirax Group нещодавно сприяв запрошенню поп-зірки Мадонни в Будву для реклами його проекту.

Багаті громадяни РФ, включаючи Олега Дерипаску, також вклали величезні інвестиції в індустріальний сектор країни. Завдяки Росії Чорногорія одержує більше інвестицій, ніж багато інших європейських країн, відзначає РІА “Новости”.