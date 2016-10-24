Ключ від шафки з рятувальними жилетами на "Титаніку" проданий на аукціоні за 104 тисячі доларів
Залізний ключ від шафки з рятувальними жилетами, який перебував на знаменитому "Титанніку", що потонув після зіткнення з айсбергом 14 квітня 1912 року, був проданий на аукціоні за 85 тис. фунтів (104 тис. дол).
Спочатку організатори аукціону планували виручити від його продажу 50 тис. дол.
Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на агентство Associated Press.
Повідомляється, що ключ належав 23-річному стюарду Сідні Седунарі, який загинув разом з 1517 пасажирами і членами екіпажу лайнера.
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Після того, як його тіло було упізнано, ключ передали його дружині, яка чекала на той час їх спільну дитину.
До ключа прикріплена табличка з написом "Locker 14 F Deck".
Повідомляється, що артефакти з "Титанника" користуються великою популярністю. Так скрипка, на якій , як вважається, грали на знаменитому лайнері, на одному з аукціонів пішла за мільйон фунтів.