Ключ від шафки з рятувальними жилетами на "Титаніку" проданий на аукціоні за 104 тисячі доларів

Спочатку організатори аукціону планували виручити від його продажу 50 тис. дол.

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Повідомляється, що ключ належав 23-річному стюарду Сідні Седунарі, який загинув разом з 1517 пасажирами і членами екіпажу лайнера.

Читайте такожУ Британії за $32 тисячі продали знімок айсберга, що погубив "Титанік"

Після того, як його тіло було упізнано, ключ передали його дружині, яка чекала на той час їх спільну дитину.

До ключа прикріплена табличка з написом "Locker 14 F Deck".

Повідомляється, що артефакти з "Титанника" користуються великою популярністю. Так скрипка, на якій , як вважається, грали на знаменитому лайнері, на одному з аукціонів пішла за мільйон фунтів.