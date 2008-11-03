У Москві домовилися про мирне вирішення проблеми Нагірного Карабаху

Президенти Росії, Азербайджану та Вірменії підписали за підсумками переговорів у Москві 2 листопада спільну Декларацію щодо Нагірного Карабаху.

"Ми предметно та змістовно обговорили перспективи врегулювання нагірно-карабахського конфлікту політичними засобами, шляхом продовження прямого діалогу між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Росії, США та Франції як співголови Мінської групи ОБСЄ", - сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, який зачитав журналістам текст підписаного документа, передає ІТАР-ТАСС.

Президенти "заявляють, що сприятимуть оздоровленню ситуації на Південному Кавказі та забезпеченню встановлення в реґіоні обстановки стабільності та безпеки шляхом політичного врегулювання конфлікту на основі принципів і норм міжнародного права й ухвалених у цих рамках рішень і документів, що створить сприятливі умови для економічного розвитку і всебічної співпраці в реґіоні".

Ільхам АЛІЄВ, Серж САРГСЯН і Д.МЕДВЕДЄВ "підтверджують важливе значення продовження співголовами Мінської групи ОБСЄ посередницьких зусиль з урахуванням їхньої зустрічі в Мадриді в листопаді 2007 року та подальших дискусій для розроблення основних принципів політичного врегулювання".

У Декларації наголошується, що лідери Азербайджану та Вірменії "домовилися продовжити роботу, зокрема під час подальших контактів на вищому рівні, над узгодженням політичного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту, і доручили своїм міністрам закордонних справ активізувати подальші кроки в переговорному процесі у взаємодії зі співголовами Мінської групи ОБСЄ".

У прикінцевому пункті Декларації йдеться про те, що Президенти "вважають важливим заохочувати створення умов для реалізації заходів зі зміцнення довіри в контексті зусиль з регулювання".