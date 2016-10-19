Ліквідація ватажка "ЛНР" Мозгового: волонтери виявили переписку, що проливає світло на причини його знищення

Про це повідомляється на сайті волонтерської спільноти InformNapalm.

У кількох поштових скриньках російських активістів і журналістів, що працюють на Донбасі, були знайдені листи з документами з особистого комп'ютера Олексія Мозгового: хтось переслав його особисту переписку в Skype, ВКонтакте, а також деякі файли.

З листів про Мозгового волонтерам стало відомо, що з грудня 2014 року він активно спілкувався з якимось інформаційним активістом під псевдонімом "Дєва".

В InformNapalm показали все 240-сторінкове листування Мозгового, його особистого секретаря Самелюк і "Дєви".

Саме спілкування, як зазначають волонтери, йде від імені чи то жінки, чи то чоловіка. "Діва" нібито перебуває чи то в Києві, чи то в Москві, входить до багатьох кабінетів. Вміло направляє бойовий запал Мозгового в інформаційно-революційне русло і опікується каналом на YouTube, розповідає йому, як поводитися при зустрічі з журналістами і військовими. Під кінець листування Мозговий повністю йде на поводу у "Дєви".

"Судячи з маніпулятивного стилю, з Мозговим дійсно могли працювати кілька професійних психологів, які дуже вміло проаналізували його психотип і, по суті, протягом кількох місяців повністю підпорядкували собі цього польового командира", - вважають в InformNapalm.

У листуванні "Дєва" пропонує Мозговому зареєструвати громадський рух, почати спілкуватися з українською владою безпосередньо, а також вийти на Путіна. Та Мозговий надсилає запити до адміністрації президента РФ.

На думку "Дєви", власна громадська організація в Україні потрібна Мозговому для того, щоб увійти у переговорний процес щодо мінського формату. Таким чином, хоча і відомий, але все ж один з багатьох польових командирів Мозговий може стати видатним політиком "ЛНР". І вести пряме спілкування з російськими кураторами.

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Більш того, 14 травня 2015 року "Дєва" сама відправляє листа в адміністрацію президента Росії і пропонує Мозгового з його новоспеченою організацією як третю силу на Донбасі, з якою можуть домовлятися в Росії, Україні та у всьому світі.

"Мабуть, звернення безпосередньо до Путіна трохи сплутало плани московських кураторів на Донбасі, і Мозгового вирішено було прибрати. Він був потрібен як польовий командир, а от ліпити з нього самостійного політика ніхто не збирався", - підсумували волонтери.

Нагадаємо, 23 травня 2015 року автомобіль Мозгового був підірваний і обстріляний на трасі Алчевськ – Луганськ. Це стало вже другим замахом на нього в 2015 році: раніше, в березні, авто Мозгового вже підривали, але того разу він отримав лише легкі поранення.

За версією "влади ЛНР", це була справа рук таємної "української ДРГ", але неофіційно бойовики швидше пов'язують ліквідацію Мозгового з Плотницьким та кураторами з ФСБ.