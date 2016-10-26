У Москві форум за участю Медведєва перервали через "хлопки" і запах гару

В будівлі, де проходить форум, стоїть виразний запах гару, передає ТАСС. Під час дискусії ведучий закликав "в цілях безпеки покинути приміщення". Присутні попрямували на вихід.

Журналіст повідомив, що пожежа була на другому поверсі. Зараз її вже загасили. Щоб розсіяти гар і задимлення в корпусі увімкнули систему вентиляції. Учасники та гості Форуму не поспішають розходитися.

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За словами очевидців інциденту, під час пленарного засідання в куполі над залом щось зашуміло, потім сталося коротке замикання, були навіть видно невеликі спалахи.

У свою чергу "РИА Новости" повідомили про "декілька хлопків" в будівлі.

Раніше під час однієї з сесій, які проходили в середу в рамках Форуму "Відкриті інновації", несподівано вимкнулося світло і відключилися мікрофони спікерів. Фахівцям Сколково знадобилося приблизно 20 хвилин для того, щоб відновити електроживлення, увімкнути світло і мікрофони спікерів.

У той же час журналісти звертали увагу на те, що на форумі є проблеми зі швидкістю Wi-Fi та підключенням до нього, а в ряді приміщень, де проходить форум, погано працює стільниковий зв'язок.