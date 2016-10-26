Пентагон готується до наступу на "столицю" ІДІЛ

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в інтерв'ю NBC News.

"Вона (операція - УНІАН) починається в найближчі тижні", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни наступу на Ракку.

"Це вже давно було нами заплановано і ресурсів вистачить", - додав Картер, зазначивши, що операція в місті Ракка була запланована незабаром після наступу на Мосул.

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Ракка, де-факто є столицею екстремістського "халіфату", що охоплює території Сирії та Іраку.

У середу в Парижі Картер приймає участь у зустрічі з міністрами оборони країн Заходу. Деякі європейські лідери вже висловлювали стурбованість тим, що операція зі звільнення Ракки досі не почалася.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.