Пентагон готується до наступу на "столицю" ІДІЛ
Наступ на сирійське місто Ракка, "столицю" ІДІЛ розпочнеться в найближчі тижні.
Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в інтерв'ю NBC News.
"Вона (операція - УНІАН) починається в найближчі тижні", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни наступу на Ракку.
"Це вже давно було нами заплановано і ресурсів вистачить", - додав Картер, зазначивши, що операція в місті Ракка була запланована незабаром після наступу на Мосул.
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Ракка, де-факто є столицею екстремістського "халіфату", що охоплює території Сирії та Іраку.
У середу в Парижі Картер приймає участь у зустрічі з міністрами оборони країн Заходу. Деякі європейські лідери вже висловлювали стурбованість тим, що операція зі звільнення Ракки досі не почалася.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави". Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.