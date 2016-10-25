Еліта іракської армії призупинила наступ на "столицю" ІДІЛ - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, на дев'ятий день наступу на Мосул, урядові війська й союзні курдські бойовики загону Пешмерга все ще ведуть боротьбу за зовнішні кордони міста.

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Першим, кому вдалося наблизитися до Мосула на два кілометри, був елітний підрозділ CTS, навчений США.

Сили CTS рушили зі сходу, витісняючи "Ісламську Державу" з християнського регіону, в якому не було мешканців.

Згідно з повідомленням, майбутній бій, ймовірно, буде більш важким і небезпечним через присутность цивільних осіб - близько 1,5 мільйона жителів залишаються в місті.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня, почалася спецоперація зі звільнення іракського міста Мосул від терористів "Ісламської держави"

Як відомо, Мосул - найбільше місто під контролем бойовиків, з довоєнним населенням майже 2 млн. осіб, вважається "столицею" ІДІЛ в Іраку.