У США створюють системи зброї з штучним інтелектом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Наголошується, що літальний апарат, забезпечений шістьма пропелерами, був перетворений у бойового робота, який зміг знайти та ідентифікувати перебуваючих в укритті людей, озброєних автоматами АК-47.

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Крім того, Міністерство оборони США розробляє роботизовані винищувачі, які могли б здійснювати рейди одночасно з літаками. Вже пройшли випробування ракети, здатні самі вибирати мету, а також автоматичні бойові кораблі, здатні самостійно здійснювати пошук підводних човнів супротивника.

В цілому, за даними газети, асигнування на ці цілі оцінюються в 18 млрд доларів.

Повідомляється, що ці плани викликали занепокоєння у вчених, а також тих, хто стурбований наслідками гонки озброєнь роботів.

Сотні вчених і експертів у відкритому листі ще в минулому році попередили про те, що створення навіть самої примітивної збройової системи зі штучним інтелектом може призвести до глобальної гонці озброєнь.