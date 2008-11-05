Кенійські родичі Обами заспівали: “ми їдемо в Білий Дім”...

Кенійські родичі Барака Обами – першого в історії афроамериканського переможця президентських виборів у США святкують успіх члена своєї родини співами: “Ми їдемо в Білий Дім”.

У селі Когело, де народився батько кандидата від демократів, поліція виставила кордон навколо будинку бабусі Обами, аби врятувати будинок від нашестя представників ЗМІ та просто натовпу збуджених новинами людей, повідомляє Associated Press.

У столиці Кенії – Найробі люди не спали всю ніч, бо стежили за перебігом підрахунку голосів по телебаченню, й зустріли звістку про перемогу Обами, вигукуючи його прізвище.