Помилка правосуддя: в Австралії суддя зірвав процес гучним хропінням

Верховний суд Австралії призначив повторне слухання справи про перевезення наркотиків, оскільки головний суддя постійно засинав під час засідань, повідомляють у четвер регіональні електронні ЗМІ.

Таким чином, суд задовольнив апеляцію Рафаеля Сезанна і Рубена Мас Рівадавіа, звинувачених у 2004 році у ввезенні до Австралії екстазі і засуджених до десяти років позбавлення волі, пише РІА новості. Вони стверджували, що протягом 17-денного слухання справи головний суддя засинав "на інтервали до 20 хвилин і навіть хропів". "Має місце помилка правосуддя. Інтервали сну постійно збільшувалися. Присяжні засідателі відволікалися, і їх веселило те що відбувається", - цитують ЗМІ заяву Верховного суду. Медичне обстеження показало, що у судді проблеми із здоров`ям.