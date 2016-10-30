У Грузії відбудеться другий тур виборів до парламенту

У Грузії визначилися одномандатні округи, де пройде другий тур виборів в парламент, повідомляє Центральна виборча комісія країни, повідомляє ZN.ua.

"Згідно з даними, опублікованими раніше Центрвиборчкомом, в 23 з 73 округів на минулих 8 жовтня виборах перемогли кандидати від партії "Грузинська мрія" (ГМ), в інших 50 - жоден з кандидатів не зміг набрати більше 50%+1 голосів виборців, необхідні для виявлення переможця. Тому ЦВК призначив в них другий тур", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВибори в Грузії: міжнародні спостерігачі оцінили процес волевиявлення

Як повідомлялося, в результаті голосування за загальнопартійні списки 8 жовтня правляча партія "Грузинська мрія – демократична Грузія" отримала 48,65% голосів. За засновану екс-президентом Грузії партію "Єдиний національний рух" проголосували 27,12% виборців. П'ятивідсотковий бар'єр також подолав блок "Альянс патріотів Грузії".

77 місць в грузинському парламенті розподілять по пропорційній системі між партіями, які отримали понад 5% голосів виборців. 73 депутати обираються в мажоритарних округах.