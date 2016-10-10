У Грузії порахували всі голоси: за мажоритаркою всі перемоги в першому турі - за "Грузинською мрією"

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Грузії після отримання результатів зі 100% дільниць.

Так, правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,67%, а "Єдиний національний рух" - 27,11%.

У свою чергу блок, очолюваний партією "Альянс патріотів Грузії" ледве долає 5%-й бар'єр. Якщо остаточні офіційні підсумки підтвердять проходження АПГ, він може розраховувати на 5 мандатів в парламенті. ГМ в такому випадку повинна отримати 46 місць, а ЄНР - 26.

Альянс складається з 6 партій - власне АПГ, "Традиціоналісти", "Каха Кукава - Вільна Грузія", "Свобода - Шлях Звіада Гамсахурдії", "Політичний рух силовиків-ветеранів і патріотів Грузії" і "Нові християнські демократи". Об'єднання консервативних правих партій вважається проросійським, виступає з позицій євроскептицизму і збереження грузинських "духовних скреп", критикуючи як євроатлантичну інтеграцію Грузії, так і європейські моральні цінності в цілому.

Інші партії, які претендували на проходження в парламент, у підсумку набрали менше необхідного: партія екс-посла Грузії при ООН і екс-міністра оборони Іраклія Аласанії "Вільні демократи" - 4,62%, "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе - 3,53%, рух відомого оперного співака Паати Бурчуладзе "Держава для народу" - 3,45%, Лейбористська партія Грузії - 3,14%.

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Республіканська партія нинішнього голови парламенту Давіда Усупашвілі отримала 1,55%, блок партій "Топадзе - Промисловці" і "Наша батьківщина" - 0,78%, "Національний форум" - 0,73%.

Всього у виборах 8 жовтня брали участь 25 партій і блоків.

У той же час за пропорційною системою обираються лише 77 депутатів грузинського парламенту обираються, а решта 73 - за мажоритарною. Для перемоги в одномандатному окрузі необхідно отримати абсолютну більшість (50% + 1 голос).

Згідно з результатами з усіх дільниць, 23 округах, де переможці таким чином вже визначилися, ними стали висуванці "Грузинської мрії".

В інших 50 округах в 25-денний термін повинен відбутися другий тур виборів. У 44 з них будуть змагатися представники ГМ та ЄНР, в 2 - ГМ і "Вільних демократів" (у тому числі лідер партії Аласанія), ще у 3 - ГМ з іншими кандидатами.

Єдиним незалежним кандидатом, що лідирував у своєму окрузі в першому турі, є колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі, що в радянські часи була французьким дипломатом (народжена в Парижі). Її округ №1 охоплює самий центр Тбілісі, у другий тур з нею вийшов екс-міністр культури Ніколоз Руруа (ЄНР).

При цьому лише в 2 округах з 73 кандидати ЄНР змогли набрати більше, ніж представники ГМ - це Акмамед Імамкулієв в скандальному окрузі №36 (Марнеулі) з 47,91% та Важа Чіташвілі в окрузі №44 (Ахалціхе) з 44,07%.

Дружина засновника партії Михаїла Саакашвілі Сандра Елізабет Рулофс отримала 45,79% окрузі №66, що охоплює прилеглу до Абхазії частину Зугдідського району.

Нагадаємо, колишній мер Києва Леонід Черновецький, який брав участь як незалежний кандидат в окрузі №71 (Кобулеті) у другий тур там не пройшов, посівши третє місце з 11,98%.

Згідно з даними на сайті ЦВК Грузії, на 6 дільницях з 3702 результати були скасовані, а на 2 вибори визнані такими, що не відбулися.