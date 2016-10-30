Вибори президента у Молдові: явка перевищила третину

Про це Центральна виборча комісія країни повідомляє у Facebook.

За даними ЦВК, своїм правом обирати президента вже скористались 1 млн 24 громадянина, або 34,79% виборців. Станом на котру годину отримані такі цифри не уточнюється.

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Явка на рівні 33,33% - необхідний показник для визнання виборів у Молдові такими, що відбулися.

Як повідомляв УНІАН, у Молдові вперше з 1996 року проходять всенародні вибори президента країни, в яких беруть участь вісім кандидатів. Орієнтовна кількість виборців у країні становить понад 3,1 млн. Голосування проводиться з 7.00 до 21.00.

Для перемоги на виборах один з кандидатів має щонайменше отримати 50% плюс один голос підтримки.

Вибори були призначені на основі постанови Конституційного суду, якою були визнані неконституційними внесені 2000 року поправки до Конституції, що вводили процедуру обрання президента національним парламентом.