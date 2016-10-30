У Молдові вперше з 1996 року проходять вибори президента

У Республіці Молдова вперше з 1996 року відбуваються всенародні вибори президента країни, в яких беруть участь вісім кандидатів.

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Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії Молдови, орієнтовна кількість виборців становить понад 3,1 млн громадян. У бюлетень для голосування включено дев'ять кандидатів, але навпроти прізвища одного з них проставлено штамп з позначкою «Відкликаний».

За даними ЦВК, 562 представника від 52 міжнародних організацій були акредитовані як міжнародні спостерігачі. Також за виборами спостерігатимуть 3202 особи, акредитовані як національні спостерігачі від 20 організацій. Загалом створено 2081 виборчу дільницю, з яких 100 - для голосування за кордоном. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і працюватимуть до 21:00.

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Як розповів УНІАН заступник голови місії Республіки Молдова в Україні, радник з консульських питань Олег Хинку, на території України в день голосування відкриються дві виборчі дільниці: по одній у Києві та Одесі. "Ми о сьомій відкриваємо і о дев'ятій закриваємо дільниці. Потім вже буде підрахунок голосів", - зазначив Хинку. Посилаючись на дані Державної міграційної служби України, він повідомив, що станом на 1 червня 2016 року на обліку української міграційної служби було понад 16,6 тис. громадян Молдови. До їх числа входить близько 1020 студентів, які навчаються у навчальних закладах України, уточнив він.

Радник посла з консульських питань додав, що за кордоном громадяни Молдови голосують на підставі наявності паспорта для закордонних поїздок, а на території Молдови - лише за внутрішнім паспортом. "За кордоном кожен голосує на підставі закордонного паспорта або паспорта моряка. Він мало в кого є, але в основному закордонний паспорт", - зазначив Хинку. Крім того, він наголосив, що на цих виборах вперше з 1996 року главу держави обиратимуть шляхом всенародного голосування, до цього президента обирав парламент.

За повідомленнями ЗМІ, вибори були призначені після постанови Конституційного суду про те, що внесені у 2000 році поправки до Конституції, які вводили процедуру обрання президента національним парламентом, були антиконституційними. У цьому зв'язку до законодавства Молдови були внесені зміни.

Для перемоги на виборах один із кандидатів має отримати щонайменше 50% плюс один голос на свою підтримку. Якщо ніхто з учасників президентських перегонів не набере такої кількості голосів, то 13 листопада має відбутися другий тур виборів. У виборах беруть участь голова Партії соціалістів Республіки Молдова, депутат парламенту Республіки Молдова Ігор Додон, який напередодні виборів заявив, що окупований Крим належить Росії; голова Ліберальної партії Міхай Гімпу, який, за повідомленнями ЗМІ, виступає за об'єднання Молдови і Румунії; екс-прем'єр Молдови і голова Європейської народної партії Юрій Лянке. Також незалежні кандидати Сільвія Раду, Майя Лагута та Валерій Гілецький, лідер партії "Праві" Анна Гуцу і кандидат від "Нашої партії" журналіст Дмитро Чубашенко.