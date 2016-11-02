В Італії врятували пса, який три доби провів під завалами після землетрусу (відео)

В Італії врятували пса, який три доби провів під завалами після підземних поштовхів, які були в країні, передає Reuters.

Зазначається, що рятувальна операція щодо спасіння тварини відбулася в італійському місті Норс.

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Варто додати, що також у місті після землетрусу вціліли ікона та розп’яття Хреста.

Нагадаємо, в Італії через потужний землетрус, який стався у неділю, 30 жовтня, близько 25 тисяч людей ночували у машинах і наметах.

Унаслідок стихії поранено щонайменше 20 людей. Дев'ятьох із них рятувальники витягли з-під уламків будівель. Про загиблих інформації наразі немає.

Хвиля поштовху докотилася і до Риму. У неділю, 30 жовтня, в італійській столиці закрили метро. Сьогодні ж будуть закриті всі школи.

Протягом доби в Умбрії зафіксували 200 сейсмічних явищ, також ще протягом дня були три сильні поштовхи, силою у 4 бали.