В ООН заявили про загибель 239 мігрантів внаслідок катастрофи двох човнів з Лівії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника агентства ООН у справах біженців Карлотту Самі.

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Як зазначили в ООН, інформація була підтверджена двома особами, яким вдалося врятуватися та опинитися на березі італійського острова Лампедуза.

Крім того, як сказав речник Міжнародної організації міграції Леонард Дойл, у цьому році 4 220 життів було втрачено у Середземному морі.