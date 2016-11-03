В ООН заявили про загибель 239 мігрантів внаслідок катастрофи двох човнів з Лівії
14:40, 03 листопада 2016Світ
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В Організації Об'єднаних Націй заявили про загибель щонайменше 239 мігрантів внаслідок катастрофи двох човнів із Лівії.
Мігранти / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника агентства ООН у справах біженців Карлотту Самі.
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Як зазначили в ООН, інформація була підтверджена двома особами, яким вдалося врятуватися та опинитися на березі італійського острова Лампедуза.
Крім того, як сказав речник Міжнародної організації міграції Леонард Дойл, у цьому році 4 220 життів було втрачено у Середземному морі.
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