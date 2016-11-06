У Болгарії проходять вибори президента

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, рівно о 7-й ранку (7:00 за Києвом) по всій країні відкрилися понад 12 тис. виборчих дільниць, у деяких з них практично відразу утворилися черги з виборців.

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Право на вибір глави держави мають понад 6,8 млн громадян Болгарії, вперше голосування носить обов'язковий характер.

У бюлетені для голосування включено 21 кандидата на вищий державний пост, які висунуті ініціативними комітетами і провідними політичними партіями. Одночасно проводяться і вибори віце-президента республіки.

За ходом голосування стежать понад 2 тисячі спостерігачів. На екзитполах працюють понад 1600 співробітників провідних соціологічних агенцій. Перші неофіційні підсумки голосування будуть відомі, коли о 20:00 виборчі дільниці завершать свою роботу.