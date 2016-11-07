У Латвії перекинувся автобус із дітьми, є постраждалі

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Delfi.

Аварія сталася на трасі А1 Рига-Айнажи в неділю, 6 листопада.

Читайте такожУ Румунії зіткнулися майже 30 автомобілів: є жертви (фото, відео)

Автобус їхав по трасі, коли із зустрічної смуги перед ним раптово виїхав легковий автомобіль. Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса взяв вправо і з'їхав у кювет, внаслідок чого автобус перекинувся.

В результаті аварії постраждали 20 дітей, вони були госпіталізовані в одну з лікарень Риги. У них діагностовані забої, садна, синці, стрес. На місці події працюють поліція і пожежно-рятувальна служба.

Автобус піднімуть з кювету у ніч на понеділок, 7 листопада.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік, коли разом із шестирічним сином на спір перебігав жваву проїжджу частину.