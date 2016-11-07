У Латвії перекинувся автобус із дітьми, є постраждалі
У Латвії перекинувся автобус, в якому перебували 26 осіб, в тому числі 22 дитини.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Delfi.
Аварія сталася на трасі А1 Рига-Айнажи в неділю, 6 листопада.
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Автобус їхав по трасі, коли із зустрічної смуги перед ним раптово виїхав легковий автомобіль. Щоб уникнути зіткнення, водій автобуса взяв вправо і з'їхав у кювет, внаслідок чого автобус перекинувся.
В результаті аварії постраждали 20 дітей, вони були госпіталізовані в одну з лікарень Риги. У них діагностовані забої, садна, синці, стрес. На місці події працюють поліція і пожежно-рятувальна служба.
Автобус піднімуть з кювету у ніч на понеділок, 7 листопада.
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