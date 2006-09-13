У Туреччині в результаті вибуху біля школи загинули сім чоловік

Серед них п`ятеро дітей

На південному сході Туреччини під час вибуху в місті Діярбакир загинули сім чоловік, 17 отримали поранення, передає РІА «Новости». Вибух пролунав біля школи напередодні увечері. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих п`ятеро дітей. Двоє постраждалих у важкому стані госпіталізовані. Велику частину населення міста складають курди, які домагаються незалежності від Анкари.

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