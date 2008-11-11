Медведєв вніс до Держдуми ідею продовження повноважень президента

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні вніс до Державної думи проекти законів про поправки до Конституції Російської Федерації, що передбачають продовження терміну повноважень Президента РФ і Держдуми, а також зміни повноважень парламенту відносно уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

До парламенту внесено проекти поправок "Про зміну терміну повноважень Президента РФ і Державної думи", "Про контрольні повноваження Державної думи відносно уряду РФ", а також проект федерального конституційного закону "Про внесення змін до федерального конституційного закону "Про уряд РФ".

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до Федеральних Зборів, запропонував продовжити термін повноважень Президента РФ до шести років, а Державної думи - до п`яти років. Окрім цього, Президент РФ запропонував розширити повноваження Держдуми і зобов`язати уряд щорічно звітувати перед парламентом.

Президент Росії запропонував також реформувати виборче законодавство, зокрема, допустити до Держдуми 1-2 представників партій, що набрали 5%, (діючий бар`єр – 7%), відмінити грошові застави для партій на виборах, змінити порядок комплектування Ради Федерації (висувати до неї лише депутатів місцевих законодавчих зборів).