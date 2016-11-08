Американський топ-консультант передрікає перемогу Клінтон

Сьогодні команда Інституту Горшеніна відвідала у Вашингтоні доповідь демократичного політконсультанта і стратега Стена Грінберга, який протягом години дуже докладно роз'яснював особливості нинішніх виборів, а також чому Клінтон все-таки переможе завтра, пише LB.

"Мали також унікальну можливість поговорити з містером Грінбергом в кулуарах" - говорить керівник політичних програм Інституту Горшеніна Євген Курмашов.

"Змісту вистачило б на книгу, але якщо виокремити головні тези, то вони приблизно такі:

Країна схильна голосувати за зміни і реформи, і Клінтон намагалася осідлати цей тренд і будувати на цьому свою кампанію, незважаючи на те, що представляє партію, яка веде боротьбу за третій термін поспіль в Білому домі. Багато в чому в неї це вийшло. Допоміг їй у цьому і Трамп, який насправді не апелює до майбутнього і змін.

Ключові фактори цих виборів - класовий, поколінський фактор етнічної приналежності і статі. Стратегія Клінтон будувалася з урахуванням цих факторів і була, на думку Грінберга, успішно реалізована. Контрреволюція на чолі з Трампом розколола і Республіканську партію, і країну. Але не на рівні частини.

В результаті останніх півтора року сформувалася нова американська більшість з повністю сформованими пануючими цінностями. Це головний результат всієї передвиборчої кампанії.

Незважаючи на маніпуляції ззовні - спроби впливати на процес з боку Росії, з боку ФБР, інших зовнішніх гравців, результати цього впливу на електоральний розклад виявилися мінімальними", - повідомив Курмашов.

Він зазначив, що в кулуарах вдалося поговорити з містером Грінбергом про ситуацію в деяких ключових штатах, що вагаються . "А також нами було поставлено питання про можливу протрампівську хвилю останніх декількох днів. Грінберг вважає, що Трамп не зможе завоювати Нью-Хемпшир, не відкусить у Клінтон Мічиган і швидше за все не виграє у Флориді. Ознак Trump-wave досвідчений стратег теж не бачить.

Безумовно Грінберг є системним консультантом демократів всередині США протягом багатьох років. Політичний радник Білла Клінтона часів його президентства. Містер Грінберг також за правом вважається одним з головних радників Тоні Блера і Нельсона Мандели. Правду кажучи, його складно запідозрити в симпатіях до республіканців і Трампа. Водночас його аналіз досить безпристрасний, і він не залишає шансів Трампу на президентство.

І у нас є прекрасна можливість перевірити це вже завтра", - сказав керівник політичних програм Інституту Горшеніна.

Делегація Інституту Горшеніна перебуває в США, де проводить серію зустрічей з політиками, представниками різних організацій та інституцій. Мета - вивчення і експертна оцінка ходу виборів у США, а також аналіз ситуації в Україні та в світі.