Юнкер: обрання Трампа ставить під загрозу відносини США та ЄС
03:41, 12 листопада 2016Світ
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Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробив ряд незвично різких заяв щодо Дональда Трампа, сказавши, що обрання його президентом ставить під загрозу відносини США і Євросоюзу.
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер / REUTERS
Як передає російська яслужба Бі-Бі-Сі, про це заявив Юнкер, виступаючи перед студентами в п'ятницю
"Обрання Трампа представляє загрозу для міжконтинтальних відносин - їх основи і структури", - сказав Юнкер.
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"Нам потрібно навчити обраного президента, що таке Європа і як вона працює", - цитує політика агентство Рейтер.
Він також попередив про руйнівні наслідки, які можуть мати висловлювання Трампа про політику в галузі безпеки.
Різкі висловлювання Юнкера підкреслюють стурбованість, що панує серед європейців після обрання Трампа.
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