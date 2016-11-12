Юнкер: обрання Трампа ставить під загрозу відносини США та ЄС

03:41, 12 листопада 2016
Світ
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Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зробив ряд незвично різких заяв щодо Дональда Трампа, сказавши, що обрання його президентом ставить під загрозу відносини США і Євросоюзу.

REUTERS

Як передає російська яслужба Бі-Бі-Сі, про це заявив Юнкер, виступаючи перед студентами в п'ятницю

"Обрання Трампа представляє загрозу для міжконтинтальних відносин - їх основи і структури", - сказав Юнкер.

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"Нам потрібно навчити обраного президента, що таке Європа і як вона працює", - цитує політика агентство Рейтер.

Він також попередив про руйнівні наслідки, які можуть мати висловлювання Трампа про політику в галузі безпеки.

Різкі висловлювання Юнкера підкреслюють стурбованість, що панує серед європейців після обрання Трампа.

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