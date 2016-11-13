Стінг відкрив "Батаклан" через рік після кривавих терактів у Парижі (відео)

У суботу ввечері відбувся перший з моменту терактів концерт в залі «Батаклан», де загинули 90 осіб. Його відіграв англійський музикант Стінг. Н відкрив виступ хвилиною мовчання та сказав кілька слів в пам'ять про загиблих. Відеозапис на YouTube опублікувало агентство Reuters.

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Нагадаємо, серія терактів сталася в Парижі увечері 13 листопада 2015 року.

Групи бойовиків практично одночасно влаштували підриви смертників близько двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина. Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. В результаті цих атак загинули 130 осіб і понад 350 отримали поранення.