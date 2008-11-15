У Китаї в тунель метро провалилися 10 автомобілів
15:39, 15 листопада 2008Світ
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Чи вижили люди - поки невідомо
У китайській провінції Чжецзян в результаті обвалення ділянки дороги в тунель метро, що будується, впали 10 транспортних засобів, зокрема автобус і вантажівка, передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press.
Крім того, на момент обвалення 20-метрової ділянки дороги внизу було 20 чоловік, які здійснювали будівельні роботи, доля більшості з них невідома. Повідомляється, що четверо робітників вдалося врятувати.
Поки що рятувальникам не вдалося з`ясувати, чи вижили пасажири і водії транспортних засобів. За деякими даними, тунель під загрозою затоплення: його може залити водою з річки, що протікає поблизу.
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