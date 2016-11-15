У Кракові відбулася ексгумація тіла екс-президента Польщі Леха Качинського

Тоді в Росії розбилася польська еліта – 96 державних посадовців, офіцерів, представників духовенства тощо, йдеться в сюжеті ТСН.

Замок Вавель, де покояться тіла Леха Качинського з дружиною, у понеділок закрили для туристів і преси. Таким було бажання родичів Качинських. Туди заїхала спеціальна техніка, яка має вивозити труни з тілами. Перед цим біля саркофага відслужили молебень, після котрого тіла мають бути доправлені на судмедекспертизу. Над останками протягом чотирьох днів працюватимуть 14 медиків із різних країн. Після цього тіла перепоховають.

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Ексгумація буде першою з 83 запланованих прокурорами у справі про авіакатастрофу. Решта процедур відбудеться у Варшаві та Любліні. Експерти проводитимуть всебічне дослідження тіл – компютерну томографію, аналіз ДНК тощо. "Розслідування має встановити справжню причину смерті. Ми хочемо реконструювати авіакатастрофу. Ми не чекаємо якихось певних результатів, ми перевіряємо усі гіпотези", - пояснив заступник генерального прокурора Марек Пасьонек.

Рішення викликало неоднозначну реакцію як серед "смоленських родин", так і в польському суспільстві. Більше 200 родичів 17 жертв катастрофи у відкритому листі до польської влади і духовенства закликали не робити ексгумацію тіл своїх рідних. "Немає потреби ексгумувати всі тіла. Вони всі летіли на одному літаку. Є родини, що дали на це дозвіл, вони хочуть цього розслідування. А нам дайте спокій, ми цього не хочемо", - сказала вдова загиблого Барбара Дольняк.

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Нинішня польська влада на чолі з братом загиблого президента Качинського не вірить попереднім розслідуванням. Їхня версія – на польский літак вчинили замах. Раніше у Польщі вже ексгумували кілька тіл загиблих під Смоленськом і з'ясували, що було шість випадків, коли у труні виявилося тіло іншої жертви. Росія, яка весь цей час відмовляється віддавати рештки літака ТУ-154, підігріває польські сумніви.