По Алеппо були здійснені нові авіаудари: опозиція каже про можливе відновлення урядового наступу – ЗМІ

Про це пише Associated Press з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.

Представники опозиції побоюються, що нові авіаудари можуть свідчити про початок нового урядового наступу.

У Центрі повідомляють, що удари були здійснені по трьох районах в передмісті міста. Про жертви нападу не повідомляється.

Як пише Reuters, авіація розбомбила лікарню у передмісті Алеппо, поранення отримали медичний персонал та пацієнти.

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Активіст Бараа аль-Халабі, який знаходиться в східній частині Алеппо, повідомив за допомогою текстових повідомлень, що військові літаки обстрілюють ракетами і вертольоти скидають бомби на східну частину найбільшого сирійського міста.

В середині жовтня, Росія заявила, що припиняє авіаудари, щоб дозволити повстанцям і їх прихильникам залишити східне Алеппо.

Повстанці відмовилися прийняти пропозицію, а Організація Об'єднаних Націй не змогла домовитися про доставку допомоги в обложену місцевість.