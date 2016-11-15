По Алеппо були здійснені нові авіаудари: опозиція каже про можливе відновлення урядового наступу – ЗМІ
Сирійські опозиціонери заявляють, що по повстанцях в східному Алеппо вперше за останні три тижні були здійснені авіаудари.
Про це пише Associated Press з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.
Представники опозиції побоюються, що нові авіаудари можуть свідчити про початок нового урядового наступу.
У Центрі повідомляють, що удари були здійснені по трьох районах в передмісті міста. Про жертви нападу не повідомляється.
Як пише Reuters, авіація розбомбила лікарню у передмісті Алеппо, поранення отримали медичний персонал та пацієнти.
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Активіст Бараа аль-Халабі, який знаходиться в східній частині Алеппо, повідомив за допомогою текстових повідомлень, що військові літаки обстрілюють ракетами і вертольоти скидають бомби на східну частину найбільшого сирійського міста.
В середині жовтня, Росія заявила, що припиняє авіаудари, щоб дозволити повстанцям і їх прихильникам залишити східне Алеппо.
Повстанці відмовилися прийняти пропозицію, а Організація Об'єднаних Націй не змогла домовитися про доставку допомоги в обложену місцевість.