У Лондоні завершився допит Ассанжа у справі про домагання

Подробиці допиту невідомі. Повідомляється, що еквадорські чиновники повинні будуть передати заяву про результати розмови з Ассанжем шведським прокурорам, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Після цієї доповіді прокурори зможуть прийняти рішення про продовження розслідування", - йдеться у заяві прокуратури Швеції.

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Один з адвокатів Ассанжа Пер Самуелсон раніше повідомив, що його підзахисний готовий співпрацювати зі слідством.

"Він дуже радий, що йому, нарешті, дали можливість зробити заяву шведським прокурорам. Він чекав цього шість років. Він дуже ретельно готувався, він зробить заяву і буде повною мірою співпрацювати [зі слідством]", - заявив Самуелсон.

Джуліан Ассанж знаходиться в посольстві Еквадору з 2012 року. Він попросив політичного притулку в Еквадору, намагаючись уникнути екстрадиції в Швецію. Він побоюється, що Швеція видасть його Сполученим Штатам.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Ассанжу відключили інтернет після публікації промови Хіларі Клінтон на переговорах з Goldman Sachs.